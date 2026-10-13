В России предложили ограничить прием в вузы части отчисленных студентов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подготовило проект приказа, который вносит изменения в действующие правила поступления в высшие учебные заведения .
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