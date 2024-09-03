Бывший советник Путина заявил, что YouTube в РФ заблокируют через три-пять месяцев

Герман Клименко рассказал, при каком сценарии судьба видеохостинга будет предрешена YouTube будет заблокирован в России через три-пять месяцев, считает экс-советник президента РФ по развитию интернета и нынешний председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
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