Омское заксобрание заказало VIP-обслуживание в аэропорту для депутатов, отправляющихся в командировку.
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Омское заксобрание заказало VIP-обслуживание в аэропорту для депутатов, отправляющихся в командировку.