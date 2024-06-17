В Португалии бастуют водители общественного транспорта

Работники компании Carris (общественный транспорт в Лиссабоне: автобусы, трамваи, фуникулеры) объявили о серии частичных забастовок, которые будут проходить на этой неделе, 17 июня сообщило издание SIC Notícias.
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