Младшая сестра популярного российского певца Филиппа Киркорова скончалась всего через семь дней после своего рождения в 2002 году.
Скончалась младшая сестра Филиппа Киркорова
Комментарии
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ПБ
Павел Балченков
Такой сенсационно - громкий заголовок, а на самом деле пшик..Событие произошло 23 года назад ,а преподносится как будто это случилось сейчас..
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7 час.
Вадим Скоробогатов
А нам всем какое до этого дело???
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Жаль не филипок сдрыснул....
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6 час.
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