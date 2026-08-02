В Херсоне, подконтрольном ВСУ, прогремели взрывы

31 июля в Херсоне, городе, находящемся под контролем Вооружённых сил Украины, прогремели взрывы. Об этом в пятницу утром сообщил украинский телеканал «Общественное» через свой Telegram-канал, отметив, что в городе слышны звуки взрывов.
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