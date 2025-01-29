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Русская весна

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Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе

Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник предложил комментировать ход выборов на Западе и «открывать глаза» на их устройство в ответ на поступившую из Европы критику прошедших в стране президентских выборов.

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