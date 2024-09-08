Угроза человечеству. Врач о том, почему антибиотики все хуже справляются с болезнями

В этом отчасти виноваты сами пациенты, объяснил инфекционист Валерий Шевченко Бесконтрольное применение людьми антибиотиков ведет к тому, что со временем они становятся все менее эффективными при лечении давно знакомых миру заболеваний.
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