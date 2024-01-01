Медвежий угол
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Медвежий угол

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Жестокая правда об ударе по Белгороду прозвучала: Враг будет глумиться над нами

Жестокая правда об ударе по Белгороду прозвучала: Враг будет глумиться над нами

Украинцы уже начинают устраивать глум в соцсетях по поводу белгородской трагедии. Смерти мирных людей - погибло, по последним данным 21 человек, в том числе трое детей, - их не волнуют.

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Комментарии
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59
Опять всех победили! Пи...ц!
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5 час.
Геннадий Сытник
Вы здесь впервые7
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23 мин.
Геннадий Сытник
Ударов по мирняку на дуркаине не будет. А будет, и есть, то, что штурмовые группы не оставляют за собой живых. Никого. Абсолютно. Удара в спину никто не хочет.
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20 мин.

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