Диетолог раскрыл лучший завтрак для здоровья сердца

По словам специалиста, первый прием пищи должен включать продукты, богатые клетчаткой и омегой-3 Лосось и авокадо являются отличными ингредиентами для завтрака, способствующего поддержанию сердечно-сосудистого здоровья, рассказал изданию Huffpost диетолог Лон Бен-Ашер.
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