Трупами завалили

И

Искандер

Осталось привести точные цифры для муд... мудрованов вроде тебя. 1. 26,6 миллионов — общая убыль населения СССР в военное время минус предполагаемая естественная смертность населения в мирное время. 2. На советско-германском фронте с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. безвозвратные потери РККА составили 8 668 400 человек. Убитыми на фронтах 6,1 миллиона военнослужащих, погибло в лагерях военнопленных и пропало без вести 2,5 миллиона. Включены даже бойцы УНА-УНСО (порой числившиеся в «пропавших без вести»). Идет бой советских партизан с бандой бандеровцев: десять погибших с одной стороны, десять с другой – СССР потерял 20 человек, а Вермахт потерь не понес. 3. Немецкие потери считаны-пересчитаны: по данным немецкого военного учёта, по официальным заявлениям немецкой стороны времён войны, по военным и послевоенным немецким документам, по дневнику Гальдера, по данным немецкой статистики, по данным советского военного учёта и военного учёта союзников СССР, прямым подсчётом, по женскому перевесу, балансовым методом, по структуре пленных, по ротации соединений... Немцы до сих пор выдают от 4,5 млн до 5,4 млн. При этом раненый немецкий солдат, эвакуированный с поля боя и умерший на второй день, выводился из списков БОЕВЫХ потерь. Но только на территории СССР найдено 4 миллиона могил немецких солдат из которых известны имена 2,395 млн, в странах восточной Европы - 2 миллиона могил. Не считая могил уничтоженных и безымянных, которые до сих пор раскапывают «чёрные следопыты». Плюс часть «пропавших без вести» (около 4 млн) немецких солдат. По исследованию Кривошеева, за всю Вторую мировую войну вооружённые силы нацистской Германии потеряли убитыми и ранеными (по неполным данным) 13 448 000 чел. На советско-германском фронте её безвозвратные потери составили 7 181 100 чел. Потери союзников Германии - 1 468 000чел: Венгрия - 809 000 чел., Румыния — 475 000 чел., Италия — 93 000 чел, Финляндия — 84 000 чел., Словакия — 7000 чел. Безвозвратные потери нацистской Германии вместе с союзниками — 8 649 200 чел. Но это так, совсем кратенько, для муд... мудрованов.