Полиция Тагила провела беседу со школьниками, где произошел конфликт пятиклассников

Сотрудники полиции Нижнего Тагила из подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую встречу с коллективом пятого класса местной школы, где накануне нового года произошло ЧП с учащимися.
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