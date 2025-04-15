НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Мотоциклист жестко вылетел в кювет на калужской трассе

Мотоциклист жестко вылетел в кювет на калужской трассе

Накануне, 15 апреля, около четырех часов дня в Сухиничском районе, на 42-м километре трассы Козельск - Сухиничи - М-3, произошло ДТПНакануне, 15 апреля, около четырёх часов дня в Сухиничском районе, на 42-м километре трассы Козельск - Сухиничи - М-3, произошло ДТП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх