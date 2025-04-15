Мотоциклист жестко вылетел в кювет на калужской трассе

Накануне, 15 апреля, около четырех часов дня в Сухиничском районе, на 42-м километре трассы Козельск - Сухиничи - М-3, произошло ДТПНакануне, 15 апреля, около четырёх часов дня в Сухиничском районе, на 42-м километре трассы Козельск - Сухиничи - М-3, произошло ДТП.