Рахимов про 0:2 от «Крыльев»: «Последние 15 минут 1-го тайма выпали – получили глупый пенальти. Во 2-м тайме не забили свои голы» 

— Почему, на ваш взгляд, два разных тайма получились у «Рубина»? — Сложно сказать почему. Начало матча было достаточно хорошим, но последние 15 минут первого тайма выпали, когда мы позволили сопернику создать моменты и получили достаточно глупый пенальти, который не должны были получать.