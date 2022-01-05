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В Таиланде для туристов откроется знаменитая бухта Майя Бэй

В Таиланде для туристов откроется знаменитая бухта Майя Бэй

Залив Майя, вероятно, одно из самых знаковых мест в Таиланде. Как ни странно, несмотря на свою изначальную красоту, залив приобрел свой статус в основном после того, как в 2000 году здесь был снят фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

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