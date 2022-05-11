«А можно сфоткаться?», — фанат спалил отношения Давы и Мари Краймбрери

Вот уже на протяжении нескольких недель в сети активно обсуждаются отношения между певицей Мари Краймбрери и блогером Давой.
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