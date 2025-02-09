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Администрация Трампа приняла три решения в пользу Путина

Администрация Трампа приняла три решения в пользу Путина

Введение ограничений против Международного уголовного суда (МУС) со стороны Штатов, роспуск сотрудников Минюста, которые объявляли санкции против близких к Кремлю бизнесменов, а также остановка «противодействия скрытым кампаниям влияния от России» стали тремя подарками от администрации президента США Дональда Трампа Владимиру Путину, об этом сообщил журналист Брендан Коулл в статье издания Newsweek.

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