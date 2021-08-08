Любопытно, однакоПолитика"Где людей-то взять?" Как люди прокомментировали заявление Шойгу о постройке новых городов-миллионников в Сибири? МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ \ Шойгу предложил построить в Сибири пять городов с населением до 1 млн.Вернуться к статье2517НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛПрав Шойгу 5 ГУЛАГОВ построить и всю шушеру туда и пусть трудятся семейным подрядом со своей родней, в их жилье простых Россиян заселим многосемейных и т.д. Ну а города сами строят в свободное от лесоповала время, с бараков пускай начинают... И бабло не нужно, за пайку и ни какой зависти друг к другу... Но пятью думаю не ограничится их разводится болье чем рождаемость в России...ВБВячеслав БелослюдовДа кто ж вам строить то будет? Без гастарбайтеров уже за собой убрать не в состоянии, не то что построить что-то!Евгений НатесовТы почему за собой не убираешь?VGVasily GolovВ России не готовят дворников,уборщиков подъездов.Менеджеры не пойдут мести и мыть.Менеджер- главная специальность,которая не нужна.Раньше дворники татары по Гиляровскому были в почете в Москве.Они все и обо всех знали,но не проболтовались.Сегодня таджики и узбеки показали в качестве дворника и уборщиков подъезда на отлично.Жители домом их защищают.Кто будет собирать окурки на парковках дворовых,кто будет очищать парковку от снега,после тракторной метлы. Они делают это.Убирают подъезды по утвержденному графику.Сколько раз мести,влажная уборка или мытье пола.окон подъезда,лифтов.Семенков АлександрА я считал Щойгу умным дядькой. Да..., печально. Отрафировался головной мозг. Вот как такая бредятина может прийти в голову? Оставьте от налогов регионам вместо 15%, как сейчас, все 45-60%. Они сами развиваться начнут. А так у них бюджета для этого нет. Зачем искусственно расширили Москву? Огромная ошибка!!! Сейчас одни проблемы с этим!!! А как же историческое наследие и все, что связано со столицей? Сбрендили что ли все? Какой перенос??? Куда???ПавелЗзаварзин"Атрофировался"... умник.СергейСтарые сказки в "новом исполнении".. Над старым просто смеются.. Приехал бы и посмотрел, что они сделали с промышленностью, НИИ-ми и золотыми кадрами!! в промышленном и научном центре в Екатеринбурге, за время их!! реформ.. 30 лет громили и грабили...,а вот строить и восстанавливать нужно БЕЗ НИХ !!!!elena avdeeva (Ракобольская)"Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян."- все это мы еще в школе проходили.SamariumТолько в отличие от этого персонажа ОНИ изрядную долю госбюджета под это дело пустят, которая потом может, не дай Бог, даже думать об этом не хочу, может таинственным образом частично испариться....Арсен МежлумовВсё, что "может" случиться с деньгами, особенно с бюджетными, обязательно случается. (Закон бюджетных денег)Elena Zginnikпосидел он с ВВП в тайге у медведей,попили они там чего-то на травах и размечтались,а тут как раз на носу 19 сентября и список кто возглавляет,приходится мечты таёжные озвучивать,конечно реальнее всего строить города спутники на базе имеющихся городов миллионников в непосредственной близости от них,тогда эти планы,хоть и с трудом но могут выполняться и люди потихоньеу потянутся,если всё обеспечить для жизни,но про это ни слова не сказано,а поэтому и сомнений много...Наталья Бражниковада это для китайцевSamariumРусский с китайцем братья навек....ВиталийТо, что стране требуется развитие, это бесспорно. Но не обязательно для этого переносить столицу. Построили к олимпиаде новый спортивный супер-центр. Как это повлияло на жизнь россиян? Цены подпрыгнули до безобразия на всё, доступнее город Сочи не стал. Появились новые кормушки для обогащения. И кем строить? Уже сейчас не хватает специалистов по отрасли. Требуются мигранты, против которых настроены местные бездельники. Многое надо менять для прогресса. И менять вектора потоков, людских и финансовых.Мухтар МуслиховЛиберасты и пидерасты всех мастей , маскирующиеся под дерьмократов, уже до Шойгу докарабкались - не по зубам он вам, по мне одного Магадана хватит чтобы всю эту шушеру направлять на путь истинный.Ваша СветлостьШойгу-Бендер?:)) Нью-Васюки?Рауф РастовСергей Шойгу за многие годы своей плодотворной государственной деятельности зарекомендовал себя не только как выдающийся руководитель, но и как творчески мыслящая личность государственного масштаба. Поэтому широкомасштабное перспективное предложение Шойгу органично соотносится с прорывными стратегическими направлениями дальнейшего социально-экономического развития нашей огромной и богатой природными ресурсами страны. Вне всякого сомнения, оно приблизит для нас тот день, когда сбудется пророчество нашего великого соотечественника и выдающего учёного М. В. Ломоносова, высказанное им ещё в 1763 году: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Что касается имперской стратегии развития страны в русле предложений Шойгу о создании в Сибири ряда крупных научно-промышленных и экономических центров, то эту идею я нахожу вполне созвучной своей идее о необходимости повсеместного создания промежуточных структур особенного. Действительно, нужно избегать разного рода мегаагломераций, поскольку любая сверхконцентрация либо сверхцентрализация лишь усугубляет противоречия между центром и регионами, избыточно перегружая центр и в итоге ухудшая эффективность административного управления. Создание таких промежуточных структур в виде крупных научно-промышленных и экономических центров лучшим образом отвечает задаче повышения эффективности управления при масштабном освоении огромных пространств Сибири и задаче оптимально выверенного, достаточно равномерного и гармоничного территориального развитии всей страны, поскольку подобные структуры способны полностью устранять либо значительно смягчать противоречия между центром и регионами. Что касается проблемы перегруженной столицы. Ещё в 1997 году, как автор идеи о передаче части столичных функций Санкт-Петербургу, получившей одобрение президента Путина, я высказывал следующее предостережение в качестве одного из главных её обоснований: «Москва сейчас превращается в МЕГАЛОПОЛИС, который вскоре нужно будет разгружать от колоссальных нагрузок – лучше не доводить дело до такой стадии, а заранее переложить часть столичных обязанностей на Санкт-Петербург». А в феврале этого года в своём комментарии к статье «Это же где я буду харчеваться?» - прокричит эффективный менеджер», размещённой на сайте «Любопытно, однако» я изложил ещё одно предостережение: «Москва сейчас представляет собой мегалополис, который давно пора разгружать от колоссальных перегрузок. К числу проблем, которые в Москве и её пригородах успели проявиться во весь рост (экологические, транспортные и т.д.), скоро могут добавиться психосоматические проблемы для миллионов её обитателей. Сверхконцентрация населения и чрезмерное уплотнение социального пространства на территории «Нового Вавилона» чревата такими массовыми психологическими проблемами, о которых мы пока ещё не имеем какого-либо отчётливого представления». Что русскому хорошо, то немцу смерть - гласит русская пословица. Однако в нашем случае можно рассмотреть вариант её обратного прочтения. Для немцев подобная сверхконцентрация на относительно ограниченном пространстве вряд ли создала бы какие-либо особые проблемы, поскольку ментально пропитанные своим знаменитым «орднунгом» (привычкой к порядку) и не слишком избалованные просторами, они не будут испытывать дискомфорта в такой социально уплотнённой мегаагломерации. Другое дело, русская душа, ушибленная ширью и не видящая границ (по выражению Бердяева). Во что может вылиться такая сверхконцентрация «русских душ, ушибленных ширью», как говорится, одному богу известно. Нет никаких гарантий, что в каком-то обозримом будущем мы не столкнёмся с массовыми проявлениями немотивированной агрессии и прочими асоциальными проявлениями психологического происхождения. Поэтому, Москву, вне всякого сомнения, нужно срочно разгружать от её избыточной нагрузки, но в то же время идея переноса столицы куда-либо мне кажется не самой удачной. Ведь Москва, Кремль, Красная площадь давно стали для нас привычными главными сакральными символами державной власти и на данный момент пока не имеется каких-либо особых причин для их изменения.Николай ТитовПо специальности Шойгу строитель, по идее должен понимать, что значит построить город миллионник и сколько это будет стоить. Мне это чем-то напомнило Остапа и его Нью-Васюки. Ну Остап он и есть Остап, а вот когда такое говорит министр обороны, то как-то боязно становится, за наше светлое будущее и за нашу оборону в том числе!Арсен МежлумовСоздание нескольких крупных агломераций на территории России за счёт перетока в них жителей малых и средних населенных пунктов могли придумать только враги России. Из-за таких «деятелей» во власти, которые заслуживают проклятия и по которым плачут нары, только за последние 20 лет с карты России исчезли 23 000 городов, сельских посёлков и деревень. За последние 10 лет на 40% сократилось население на Дальнем Востоке и на 60% на Крайнем Севере. Обезлюдели огромные территории страны. Города, поселки, деревни стали развалинами и призраками. И куда делись люди? А они или вымерли, или потянулись на более благоприятные для проживания территории Москвы, Московской области, Петербурга, Краснодарского, Ставропольского краёв, Екатеринбурга и Тюмени, оголяя те территории, которые с таким трудом заселялись нашими предками. Самой масштабной вредительский и подлой, по отношению к государственности России, была авантюра с расширением Москвы примерно в 2,4 раза и созданием Московской агломерации, перевод туда головных от крупнейших до мало-мальски значимых организаций со всей России, сосредоточения там почти всего финансового капитала России, установление уровня зарплат значительно превышающего за равный труд уровень зарплат работников Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, не говоря уже о зарплатах других регионов, отток со всей России в Москву наиболее квалифицированных трудовых кадров. Сейчас, чтобы сохранить Россию, надо разработать программу обратного перетока жителей из европейской части России в районы Крайнего Севера и Дальний Восток. И прежде всего энергичных, амбициозных, желающих трудиться и зарабатывать своим трудом молодых людей. А для этого необходимо прежде всего сформировать программы создания новых, востребованных рынком, производств, высокооплачиваемых рабочих мест, жилищного и социального строительства, провести коренную реформу по оценке и оплате труда, идеологическому и культурному воспитанию молодёжи, решить множество вопросов обустройства ранее заброшенных территорий, в т.ч. градостроительных, транспортных и экологических. Решать все эти вопросы надо в рамках целевой государственной общенациональной идеи государственного обустройства страны, которая должна вылиться в определенную общенациональную программу, в общее дело российской нации, которое должно непременно объединить, скрепить, сплотить весь наш многонациональный народ. Для реализации общенациональной программы, надо наконец-то создать аналог Госплана, который сможет увязывать деятельность многих производств и институтов на решение конкретных задач экономики и в сочетании с разработкой и увязкой директивных и индикативных планов формировать сбалансированный государственный производственно-хозяйственный план развития экономики России в рыночных условиях.Виктор БорисовНу вот еще один враль и фантазер на нашу несчастную РодинуМарина ПанаеваПусть министр обороны обороной занимается,а строить громадьё невыполнимых планов у нас есть кому и без него...отдайте деньги регионам,у которых вы забираете всё,а возвращаете милостиво копейки,как будто свои кровные от себя отрываете...Лариса ГолубицкаяА говорят денег в России нет,собрались города строить-врут как всегда! Развивайте экономику,животноводство, сельское хозяйство(деревни,сёла)! И люди будут ЖИТЬ и РАБОТАТЬ,а не ВЫЖИВАТЬ!!!!!!!!Николай ЗайчиковНаверное Шойгу про Остапа Бендера начитался и в шахматный клуб вступил . Даешь Нью Васюки, а аэропорт назвать именем Шойгу .VBvladimir bedarevНужда заставляет.ВВасилийЭх Шойгу-Шойгу, мелковаты планы. Чего там 3-5 миллионника, даёшь сотню - чего мелочиться.Комментировать
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