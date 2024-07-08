Ямальчанка за шесть дней потратила на мошенников 5 миллионов рублей

Еще одна жительница Ямала стала жертвой мошенников. Женщине с различных абонентских номеров, а также с короткого номера «900» на мессенджер «WhatsApp» позвонили неизвестные, представляясь сотрудниками «Центрального Банка России».
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