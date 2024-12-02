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В Бельгии у офиса правнучки Чкалова появился украинский флаг

В Бельгии у офиса правнучки Чкалова появился украинский флаг

В бельгийском городе Левен по адресу нового стартапа правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (внесена Минюстом в перечень иноагентов, а также список террористов и экстремистов Росинфомониторинга) увидели украинский флаг.

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ЛС
Лидия Санникова
Мусор, Отходы.
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