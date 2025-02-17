Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Этого кувайшева сильно "обидят" , переместив под крыло Вальки-стакана в СФ, где он безбедно встретит старость. Непоня...Опять Ельцин Цент...
  • Владимир Минаков
    Так он состоит в списке номенклатуры власти, поэтому, даже если снимут с этой должности, предложат равноценную или с ...Опять Ельцин Цент...
  • Elena
    👍Сильные кадры в п...

В Госдуме обсуждают идею предоставления многодетным семьям домов вместо квартир

В Госдуме обсуждают идею предоставления многодетным семьям домов вместо квартир

Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов, заместитель председателя Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх