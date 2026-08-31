Песков: Россия готова противодействовать вмешательству в выборы

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Россия готова к попыткам вмешательства в свои внутренние дела в период сентябрьских выборов.
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