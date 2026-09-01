РЖД помогают гаишники, субсидии и скидки. Железнодорожная погрузка в августе растёт на 0,9% за счёт лома, зерна и штрафов для фур

Погрузка на сети РЖД растёт пятый месяц подряд, однако стимулируют этот прогресс не только металлурги, нефтяники или угольщики, как все привыкли, но и, неожиданно, штрафы за перегруз фур, скидки на лом и почти 10 миллиардов государственных рублей, выделенных на перевозку зерна.
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