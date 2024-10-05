Дорин Речан попросил помощи для фермеров Молдовы 

Укрепление устойчивости сельскохозяйственного сектора Молдовы и вызовы, с которыми сталкиваются молдавские фермеры, обсуждались на встрече премьер-министра Дорина Речана с европейским комиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, передает moldpres со ссылкой на пресс-службу правительства.