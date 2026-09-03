Выучили уроки истории: президент Субианто о том, что в Индонезии помнят о помощи со стороны СССР

В Индонезии помнят, как СССР помогал стране, когда та только-только обрела независимость. Об этом сказал президент азиатского государства Прабово Субианто, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.
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