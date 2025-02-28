Закулисье отставки генерала Суровикина: "Два медведя в одной берлоге"

По мнению полковника в отставке Аслана Нахушева, несмотря на усилия Верховного Главнокомандующего, начальник Генштаба Герасимов и Главнокомандующий ВКС Суровикин в августе прошлого года не смогли прийти к единому мнению относительно методов и действий в рамках утвержденной стратегии проведения СВО и операционной деятельности ВКС.
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