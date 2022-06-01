Бизнес-омбудсмен Камчатки поощрен благодарственным письмом президента России

Уполномоченный при губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей Станислав Борцов получил Благодарственное письмо от президента России Владимира Путина на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая прошла в Москве.
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