Александр Стояногло: «9 мая — это День Победы, и в этом меня никто не переубедит»

Бывший генеральный прокурор, экс-кандидат в президенты и один из лидеров политического блока „Альтернатива” Александр Стояногло выступил с комментарием по случаю 9 Мая в эфире программы „Главное” на TVC21.
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