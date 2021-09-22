Тайная доктринаПрогрессЕсть ли у Земли планета-двойник с другой стороны от Солнца?Есть ли у Земли планета-двойник с другой стороны от Солнца? Подобные вопросы поступают мне с завидной регулярностью.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов📆 23.09.2021 . Карта дня - 8 жезлы . Терпеливо ожидайте, как будут развиваться события, а не неситесь безрассудно вперед. Когда вам предлагают различные варианты, тщательно продумывайте все последствия своих решений, чтобы эти решения отвечали конкретным ситуациям. . . Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Комментировать
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