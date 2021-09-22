Тайная доктрина

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Есть ли у Земли планета-двойник с другой стороны от Солнца?

Есть ли у Земли планета-двойник с другой стороны от Солнца?

Есть ли у Земли планета-двойник с другой стороны от Солнца? Подобные вопросы поступают мне с завидной регулярностью.

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Юрий Ильинов
📆 23.09.2021 . Карта дня - 8 жезлы . Терпеливо ожидайте, как будут развиваться события, а не неситесь безрассудно вперед. Когда вам предлагают различные варианты, тща­тельно продумывайте все последствия своих решений, чтобы эти решения отвеча­ли конкретным ситуациям. . . Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!

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