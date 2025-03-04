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Юрист раскрыл, кому выплатят 20 окладов при увольнении

Юрист раскрыл, кому выплатят 20 окладов при увольнении

Юрист Адамс: часть педагогов и ученых вправе получить 20 окладов при увольнении Педагоги, ученые и прокуроры могут получить 20 окладов при увольнении, рассказал news гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

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