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Было два сменщика Зеленского - а теперь бац! и ни одного.. Из трех пауков в банке остался один

Было два сменщика Зеленского - а теперь бац! и ни одного.. Из трех пауков в банке остался один

Импортные политологи-военкуры не так давно обсуждали, что Зеленский надоел Западу и не вывозит того что от него Запад ждал и что у Запада есть аж два кандидата на его замену: - Залужный и Буданов Трон и эшафот всегда рядом! И как говорил незабвенный Виктор Палыч из "Бандитского Петербурга": "Те, кто играет в эти игры - не пионеры на полянке!"  И тут они оба пропадают с радаров чуть ли не синхронно и они толи в коме, толи убиты, толи в подвалах укро-гестапо (СБУ)  их зверски пытает лично сам гнида и удовлетворяет свои садистские наклонности.

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