Статистика COVID-19

27 марта 2022 года в ЯНАО 88 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 135 099) 133 310 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период 1032 человека) 119 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 13 пациентов в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая […]27 марта 2022 года в ЯНАО 88 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 135 099) 133 310 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период 1032 человека) 119 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 13 пациентов в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 292) 86 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 123 807) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.