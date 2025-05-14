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Математик Сиднейского университета Нового Южного Уэльса (UNSW) впервые успешно решил «невозможное» уравнение, которое когда-то считалось неразрешимым

﻿﻿Математик из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее впервые успешно решил «невозможное» уравнение, которое когда-то считалось неразрешимым.

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