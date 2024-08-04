Авиашоу группы «Стрижи» на самолетах МиГ-29 прошло в Нижнем Новгороде несмотря на ливень. В небе над слиянием Оки и Волги группа «Стрижи» показала высший пилотаж в составе шести истребителей и элементы одиночного высшего пилотажа.
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