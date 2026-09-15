У рэпера Navai обнаружена задолженность за коммунальные услуги

Российскому рэперу Navai (Навайи Бакирову) выявлена задолженность за коммунальные услуги. Об этом, ссылаясь на материалы суда и данные судебных приставов, сообщило агентство РИА Новости, информация доступна на Lenta.
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