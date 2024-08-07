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Обязательно сделайте это с яйцами

Обязательно сделайте это с яйцами

Нужен стакан воды и яйцо, как проверить яйца на свежесть, очень простой трюк. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!!   В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами.

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