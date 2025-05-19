Банк повысил ставку по кредиту и потребовал с женщины в 2 раза больше денег. Суды сказали - так и надо!

Разве это не грубое поведение со стороны банка? Повышение процентной ставки по кредиту без подписания дополнительного соглашения и без получения согласия клиента? Однако судья суда третьей инстанции немедленно вынес решение, разрешающее банку это сделать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии