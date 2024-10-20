Трамп: Израиль улучшил позиции, так как Нетаньяху игнорирует указания Байдена

Израиль улучшил свои позиции в ближневосточном конфликте, так как руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху игнорирует указания лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и его администрации.
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