Оказывается, так можно было. Грузинское правительство проявило выдержку, твёрдость и решимость и выстояло под давлением всего человечества, считающего себя демократическим […] The post Кавелашвили президент, Зурабишвили сдала назад appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии