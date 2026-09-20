В Котласском округе продолжают искать водителя «Нивы», ушедшей под воду

Трое из пяти находившихся в машине выбрались самостоятельно сразу после происшествия, тело пассажирки нашли при подъеме автомобиля, поиски водителя продолжатся из-за сильного течения.
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