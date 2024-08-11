Эксперты "За рулём" назвали 6 причин, почему окна в авто лучше закрывать

Открыв окно автолюбители рискуют сразу по шести пунктам, объяснили эксперты по безопасности.В жару в автомобиле препочтительнее использовать кондиционер, чем открыть окно, рассказали эксперты журналу "За рулём".
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