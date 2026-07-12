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Газета.ру

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Депутат Рады Железняк: на место премьера Украины рассматриваются четыре человека

Депутат Рады Железняк: на место премьера Украины рассматриваются четыре человека

Кандидата на должность премьер-министра Украины пока нет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале на фоне новостей об отставке главы украинского правительства Юлии Свириденко.

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