Рога сайги на 2 млрд тенге пытались вывезти из Казахстана

Незаконный вывоз дериватов пресекли сотрудники КНБ и полиции, передает inAktau.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК На Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» Департаментом ПС КНБ по области Жетісу совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвращена попытка вывоза из страны рогов сайги в количестве 991 штуки.