Могут ли эмодзи в переписке считаться способом подписания или расторжения договора?

Судебная практика все чаще использует переписку в мессенджерах в качестве доказательств намерений Кулак с пальцем вверх или рукопожатие: можно ли такие смайлики считать способом подписания документа или договорённостей в переписке между партнерами? Однозначного ответа нет.
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