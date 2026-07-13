Врач Махова: эмоциональный голод обычно возникает резко

Терапевт, клинический психолог, врач-сексолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова рассказала, как отказаться от привычки «заедать» стресс.
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