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Врач Махова: эмоциональный голод обычно возникает резко

Врач Махова: эмоциональный голод обычно возникает резко

Терапевт, клинический психолог, врач-сексолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова рассказала, как отказаться от привычки «заедать» стресс.

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