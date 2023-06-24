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На двух стульях. Индия за 10 месяцев сэкономила за счет российской нефти $3,6 млдр, но в США Нарендра Моди подпишет оборонные контракты

На двух стульях. Индия за 10 месяцев сэкономила за счет российской нефти $3,6 млдр, но в США Нарендра Моди подпишет оборонные контракты

2 дня назад 5,8K прочитали И вновь пресловутая многополярность. Подчеркну очень важный момент: отправляясь с двухдневным государственным визитом в США, премьер-министр Индии Нарендра Моди откровенно соломки подстелил.

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