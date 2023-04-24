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Футболисты «Челябинска» уступили на выезде «Тюмени»

Футболисты «Челябинска» уступили на выезде «Тюмени»

Южноуральские спортсмены проиграли с минимальным отрывом. ФК «Челябинск» прервал серию побед и потерпел поражение на выезде в Тюмени.

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