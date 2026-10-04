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Семин об уходе Роналду из сборной: «Тренер должен учитывать значимость и заслуги игрока, который олицетворяет Португалию, футбол. Чересчур прямолинейные действия со стороны Жезуша»

Юрий Семин прокомментировал конфликт между Криштиану Роналду и Жорже Жезушем . «Тренер должен учитывать значимость игрока, который олицетворяет Португалию, футбол.

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