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Когда к власти пришёл боевой офицер: Секретное оружие Жоги. Неожиданное решение против беспредела цыган и мигрантов - долгожданный результат

Когда к власти пришёл боевой офицер: Секретное оружие Жоги. Неожиданное решение против беспредела цыган и мигрантов - долгожданный результат

Неожиданное, но вполне логичное решение проблемы против беспредела цыган и мигрантов нашли на Урале. После того, как табор, бежавший от силовиков, похоже, вернулся в Коркино, было применено, как это назвали, секретное оружие Артёма Жоги.

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