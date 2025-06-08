Операция «Паутина» вызвала переполох в Пентагоне

Недавние атаки БПЛА, подобные тем, что Украина реализовала в ходе своей операции «Паутина», представляют серьёзную угрозу для военных баз и гражданской инфраструктурыНедавние атаки БПЛА, подобные тем, что Украина реализовала в ходе своей операции «Паутина», представляют серьёзную угрозу для военных баз и гражданской инфраструктуры.