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  • Иван Иванов
    Орган тебе, по всей роже,тот орган,которым ты музицировал.Зеленский обиделс...
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Операция «Паутина» вызвала переполох в Пентагоне

Операция «Паутина» вызвала переполох в Пентагоне

Недавние атаки БПЛА, подобные тем, что Украина реализовала в ходе своей операции «Паутина», представляют серьёзную угрозу для военных баз и гражданской инфраструктурыНедавние атаки БПЛА, подобные тем, что Украина реализовала в ходе своей операции «Паутина», представляют серьёзную угрозу для военных баз и гражданской инфраструктуры.

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